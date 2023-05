Ontwikkelaar Starbreeze is al sinds 2017 bezig met de ontwikkeling van PayDay 3. Na een lange tijd van stilte kregen we begin dit jaar eindelijk het nieuws dat PayDay 3 dit jaar zou verschijnen. Wanneer we meer zullen zien is nu ook duidelijk, samen met uitgever Prime Matter heeft Starbreeze Studios namelijk aangekondigd dat de grote onthulling van PayDay 3 deze zomer plaats zal vinden.

Het nieuws werd bekendgemaakt middels een korte teaser die los van de aankondiging niet heel veel laat zien. De exacte datum is nog niet bekend, maar de kans is aanwezig dat we PayDay 3 al tijdens Summer Game Fest te zien krijgen. PayDay 3 komt later dit jaar uit op consoles en pc. Op welke consoles het spel beschikbaar zal zijn is nog niet bekendgemaakt.