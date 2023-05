Dat de serie van The Last of Us een succes is dat wisten we al, maar de serie ontvangt ook kritische lofprijzingen en viel in de prijzen tijdens de MTV Movie & TV Awards van afgelopen zondag.

De serie wist maar liefst drie prijzen binnen te slepen, zo ontving Pedro Pascal voor zijn vertolking van Joel een award voor beste held, kreeg hij samen met Bella Ramsey de prijs voor beste duo en werd The Last of Us aangewezen als beste serie van het jaar.

Craig Mazin en de rest van de crew achter de serie zullen dit succes vast voort willen zetten, al zal het nog wel een tijdje duren totdat we een nieuw seizoen te zien zullen krijgen.