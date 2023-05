Het is alweer 20 jaar geleden dat Guerrilla Games opgericht werd en vandaag de dag staat de studio uit Amsterdam bekend als één van de belangrijkste ontwikkelaars van Sony. Niet alleen is de voormalig managing director tegenwoordig de grote baas van Worldwide Studios, ook is daar de Decima engine gemaakt die voor meer dan alleen de games van Guerrilla wordt gebruikt.

Via een uitgebreid artikel op het PlayStation Blog blikt studio director Jan-Bart van Beek terug op de inmiddels mooie historie van de ontwikkelaar. Killzone wordt aangestipt, maar ook komt Horizon natuurlijk ter sprake. Een franchise die in 2017 het levenslicht zag en inmiddels uit meerdere games bestaat, waarbij het einde ook nog zeker niet in zicht is. Het artikel is absoluut de moeite waard om te lezen, gezien er leuke anekdotes in terugkomen.

Tegelijkertijd levert het ook een zicht op de huidige stand van zaken met betrekking tot de Horizon franchise. Zo staan de verkopen van Horizon: Forbidden West op dit moment op 8,4 miljoen stuks. Dit was de stand op 16 april jongstleden althans, waarbij downloads via PlayStation Plus Extra niet zijn meegenomen. Het gaat puur om verkoopaantallen. Samen met Horizon: Zero Dawn en Horizon: Call of the Mountain staat de franchise in totaal op 32,7 miljoen verkochte exemplaren.

Met deze aantallen behoort de franchise en diens games tot de top league van succestitels voor Sony, samen met God of War: Ragnarök en Marvel’s Spider-Man. Mede hierdoor is Guerrilla voorlopig niet van plan om met de reeks te stoppen. Zo wordt er aan een nieuw deel gewerkt en ook heeft de ontwikkelaar een Horizon multiplayer project in de maak, maar van deze titels zijn nog geen details gedeeld.