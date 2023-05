Begin deze maand kregen we al drie nieuwe titels via PlayStation Plus, wat onderdeel was van de reguliere update. Later in de maand volgt altijd nog een update voor PlayStation Plus Extra en Premium, wat zojuist door Sony bekend is gemaakt.

Vanaf 16 mei zullen abonnees van Extra en Premium toegang krijgen tot een reeks nieuwe titels, die we hieronder op een rijtje hebben gezet. Net zoals vorige maand mogen we ook nu niet klagen, het betreft weer een reeks mooie titels.

PlayStation Plus Extra & Premium

Ratchet & Clank: Rift Apart | PS5

Humanity | PS4, PS5

Watch Dogs: Legion | PS4, PS5

Dishonored 2 | PS4

Dishonored: Death of the Outsider | PS4

Sakuna: Of Rice and Ruin | PS4

Tomb Raider: Definitive Edition | PS4

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration | PS4

Shadow of the Tomb Raider | PS4

Bus Simulator 21: Next Stop | PS4, PS5

The Evil Within 2 | PS4

Wolfenstein: Youngblood | PS4

Thymesia | PS5

Rain World | PS4

Lake | PS4, PS5

Conan Exiles | PS4

Rune Factory 4 Special | PS4

Story of Seasons: Friends of Mineral Town | PS4

Soundfall | PS4, PS5

PlayStation Plus Premium

Syphon Filter: Logan’s Shadow | PS4, PS5

Blade Dancer: Lineage of Light | PS4, PS5

Pursuit Force | PS4, PS5

Ghostbusters: The Video Game Remastered | PS4

Mocht je de bovenstaande games vanaf volgende week willen spelen via PlayStation Plus, dan heb je daarvoor het juiste abonnement nodig. Dat kan je hier eenvoudig aanschaffen.