Nintendo heeft een nieuwe firmware update voor de Nintendo Switch uitgebracht. Het gaat om versie 16.0.3 en het betreft hier een algemene stabiliteitsupdate voor het platform die de gebruikerservaring moet verbeteren, zo staat in de patch note te lezen.

Weinig bijzonders dus, maar zoals altijd heeft dataminer Oatmealdome nog een aanvullende aanpassing gevonden. Zo zou deze firmware update ook een aantal bugs oplossen die zouden kunnen ontstaan bij gelijktijdige acties op het systeem rondom save data.

Het kan overigens geen kwaad de firmware update te downloaden voordat je The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom deze vrijdag gaat spelen, zodat je gelijk de best mogelijke ervaring met de titel hebt.