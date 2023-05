Gisteren kwam het nieuws naar buiten dat er al meer dan 125 miljoen exemplaren van de Nintendo Switch zijn verkocht. Dit is niet de enige nieuwe mijlpaal voor het Japanse bedrijf. De verkoopaantallen van games voor de hybride console van Nintendo hebben ook een nieuw record bereikt.

Nintendo heeft zijn financiële cijfers bekendgemaakt van het vorige fiscale jaar en daaruit wordt ook duidelijk hoeveel games er voor de Switch zijn verkocht. Behoorlijk veel: meer dan 1 miljard. Het exacte aantal is 1.036.150.000 stuks.

Hiermee is de console qua softwareverkopen de meest succesvolle console voor Nintendo. Deze eer was eerder in handen van de Nintendo DS. De DS ligt nog wel voor op de Switch qua verkochte hardware. Van de handheld met twee schermen zijn namelijk meer dan 154 miljoen exemplaren verkocht.