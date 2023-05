Nintendo maakte onlangs bekend dat de Switch meer dan 125 miljoen keer over de toonbank is gegaan en daarmee is de hybride console een gigantisch succes. Met een aantal grote games op de rit voor dit jaar zit er nog wat leven in, maar is het einde toch wel in zicht, iets wat Nintendo zelf ook inziet.

President Shuntaro Furukawa heeft namelijk in gesprek met investeerders laten weten dat de Switch qua verkopen voorbij de piek is en dat de cijfers in het aankomende jaar zullen stagneren. Ten opzichte van vorig jaar zijn er al 22% minder units verkocht. Het gestelde doel van 15 miljoen verkochte consoles in het aankomende fiscale jaar is daarom ook wat “vergezocht”, aldus Furukawa.

“Given that recent year-on-year sales have been declining by more than 20%, the target of 15 million units… is a bit of a stretch.”

De roep om een nieuwe console is daarom harder dan ooit, maar diezelfde Furukawa zegt dat er geen plannen zijn voor een Switch opvolger of een geüpgradede Switch in dit fiscale jaar, wat loopt tot maart 2024. Piers Harding-Rolls van Ampere doet ook een duit in het zakje en hij verwacht dat een nieuwe console pas tegen het einde van 2024 zal lanceren, omdat er nog een aantal titels – zoals The Legend of Zelda – op de rit staan die de verkoop kunnen boosten.

“There is still some life in the Switch platform yet. I expect the new Zelda to drive hardware sales to those upgrading from older versions to the latest OLED model and probably from some entirely new Switch buyers.” “Ampere expects a next-gen Nintendo console to be released in late 2024.”

Een anonieme bron van Nikkei Asia komt in de tussentijd met het bericht dat de ontwikkeling van het nieuwe platform vlot gaat, maar daarbij wordt gesteld dat het nieuwe platform pas op z’n vroegst in de lente van 2024 zal uitkomen.

“Development seems to be progressing well. But a product launch won’t happen before next spring at the earliest.”

Met andere woorden, het duurt nog minstens een jaar voordat er nieuwe Nintendo hardware verschijnt.