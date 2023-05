Zoals vorige week werd aangekondigd, kunnen Saints Row spelers vanaf deze week aan de slag gaan met de ‘The Heist & The Hazardous’ uitbreiding. Deze is tegen betaling van € 9,99 te downloaden en je krijgt nieuwe missies, nieuwe wapens, een nieuw gebied en vooral nieuwe manieren om chaos te veroorzaken.

Om deze nieuwe content wat meer in de verf te zetten, werd ook een launch trailer vrijgegeven. Deze toont ons in vogelvlucht wat we kunnen verwachten van deze uitbreiding: ideaal dus als opwarmertje. De volledige trailer en een korte beschrijving bekijk je hieronder.

It’s time for revenge, Saints Style – When obnoxious movie star Chris Hardy double-crosses the Boss on a successful assassination hit, the Saints take sweet revenge with a swaggering, stylish, black-tie heist. Set in the opulent district of Sunshine Springs, The Heist and the Hazardous expansion delivers brand new story missions for 1-2 players, and slick new cosmetics, rewards and tools of destruction to use across the main campaign.

This pack includes:

• 3 new campaign missions

• MDI-815A helicopter

• Pain & Gain weapon

• Kaijuice wingsuit events

• Sunshine Springs Mini-HQ

• 18 new outfits and cosmetics

• 4 new wingsuit designs • And more!