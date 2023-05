De release van Redfall verdient allerminst de schoonheidsprijs en nu is het aan Arkane om zichzelf weer op te pakken en aan de slag te gaan. Zodoende heeft de studio een hotfix uitgerold, die de game naar versie 1.01 tilt en meteen een aantal dringende zaken aanpakt.

Zo is er een probleem opgelost omtrent een oneindig laadscherm en is een crash wat veroorzaakt kon worden door het save systeem naar de prullenbak verwezen. Bovendien zijn er wat verbeteringen aangebracht in de logica voor de servers. Het is niet veel, maar we hopen dat dit de eerste stap is in de vele verbeteringen die Redfall nodig heeft.