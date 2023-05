Er staat minder dan 48 uur op de klok en dan belandt The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom in de (digitale) winkelrekken. Directe vervolgen zien we niet vaak in de franchise en al helemaal niet dat ze dezelfde setting gebruiken, iets wat in Tears of the Kingdom wel aan de orde is.

Nu heeft regisseur Hidemaro Fujibayashi in een Ask the Developer vragenronde onthuld dat het al snel duidelijk was dat Tears of the Kingdom dezelfde iteratie van Hyrule zou gebruiken als diens voorganger. Fujibayashi zegt dat het een uitdaging was om nieuwe gameplay elementen te introduceren in een wereld die ze van binnen en buiten maar al te goed kennen, maar dat het wel belangrijk was voor de pitch van het vervolg.

“Just like somewhere you know inside and out, we understand where everything is in Hyrule from The Legend of Zelda: Breath of the Wild, and because of that, we believed it was possible to create new gameplay. For this reason, in the initial proposal, we clearly stated ‘the setting will not change’ as an important concept. Even when I shared this with the team members here, there were no objections, and we were all aligned on that idea from that point onward.”

Het is nooit in het team opgekomen om een nieuwe setting te maken, omdat er een gezonde stroom aan nieuwe ideeën binnenkwam die ze maar wat graag in deze versie van Hyrule wilden schuiven.