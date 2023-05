Eerder dit jaar werd de horrorgame Shame Legacy aangekondigd met de eerste angstaanjagende beelden. In deze first-person nachtmerrie moet je zien te ontsnappen van een cult, die jou wil gebruiken voor hun kwade doeleinden. De eerste trailer van Shame Legacy was eerder kort, maar nu hebben we ook een langere video van deze game gekregen.

Uit de trailer wordt duidelijk dat we puzzels zullen moeten oplossen terwijl we achterna gezeten worden door schepsels die recht uit onze nachtmerries hadden kunnen komen. Liefhebbers van horrorgames hebben dus iets om naar uit te kijken, want Shame Legacy verschijnt deze maand op 30 mei al.

Bekijk de meest recente trailer onderaan dit bericht.