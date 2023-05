Ontwikkelaar Invader Studios en uitgever Leonardo Interactive hebben aangekondigd dat survival-horror game Daymare: 1994 Sandcastle vanaf 30 augustus te spelen zal zijn op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Vanaf 11 mei zal er ook een demo beschikbaar zijn voor pc-spelers.

Daymare: 1994 Sandcastle is een prequel van het in 2019 uitgebrachte Daymare: 1998, en als we Leonardo Interactive oprichter Leonardo Caltagirone mogen geloven zal Daymare: 1994 Sandcastle een waardige ‘opvolger’ zijn en veel verbeteringen met zich meebrengen.

“We’re excited to be so close to completing the years-long work. The worthy heir to the first chapter is coming out, and we can’t wait to show you the clear improvements.”