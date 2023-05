Assassin’s Creed: Mirage is de eerstvolgende titel in de franchise die moet verschijnen, maar wanneer de game uitkomt is echter nog onduidelijk. Recente geruchten wezen op een release in augustus, maar dat is niet officieel door Ubisoft bevestigd.

Terwijl we op een bevestiging wachten, komt insider Tom Henderson met het bericht dat de plannen zijn veranderd. Ubisoft zou de titel intern hebben uitgesteld naar oktober 2023. De game is dus twee maanden opgeschoven, mits dit natuurlijk klopt.

Naar verwachting zal Ubisoft tijdens het Ubisoft Forward evenement in juni meer concrete informatie bekendmaken over de release van Assassin’s Creed: Mirage.