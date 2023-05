Elk jaar is het weer een verrassing wanneer de nieuwe Call of Duty zijn onthulling ziet. Waar dat in het verleden vaak in mei of juni was, neemt Activision tegenwoordig meer tijd en volgt de aankondiging dichter op de release. Voor dit jaar weten we nog niet wanneer de aankondiging gepland staat, maar als we Tom Henderson van Insider Gaming mogen geloven zal de onthulling op 1 augustus plaatsvinden.

Henderson heeft begrepen dat Activision dit jaar kiest voor een in-game aankondiging. Een beetje vergelijkbaar met wat de uitgever deed met de aankondiging van Call of Duty: Black Ops Cold Ward, wat via een in-game Warzone evenement ging. De game zou in ontwikkeling zijn bij Sledgehammer Games, waarbij Infinity Ward het project overziet. Treyarch zou bij de ontwikkeling assisteren.

Naar verwachting verschijnt de game in november en vooraf zullen er beta weekenden plaatsvinden. Dit zou in oktober moeten zijn.