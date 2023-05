Het is nog maar afwachten hoe de soap omtrent Microsofts overname van Activision Blizzard gaat aflopen. We kijken massaal uit naar 22 mei, de uiterste datum waarop de EU hun uitspraak zal doen en is daarmee een belangrijke graadmeter of de overname überhaupt door zal gaan.

Activision Blizzard is echter niet de enige speler op de markt en zo zijn er meer uitgevers die een flinke hap van de taart nemen. Eén van die partijen is Electronic Arts en tijdens een gesprek met investeerders heeft Andrew Wilson een aantal uitspraken gedaan over de deal.

Volgens Wilson is EA onverschillig over de aankoop en maakt het zich geen zorgen over hun positie, mocht de overname uiteindelijk wel of niet doorgaan. De CEO zegt dat EA hoe dan ook de grootste uitgever zal zijn op de platforms van Microsoft.

“What I would say is I don’t know what’s going to happen with Activision and Microsoft. Again, we continue to be Microsoft’s biggest partner. I think we’re the No. 1 publisher on their platform.

So whether that deal goes through or not is not really material to us broadly. We think we have the scale, again, back to our network, our IP and our talent to continue to navigate the future and lead the future of entertainment and compete in a marketplace regardless of whether that deal goes through or not.”