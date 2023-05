Wanneer verschijnt Spider-Man 2? Het blijft vooralsnog koffiedik kijken. Sony houdt hardnekkig vol dat de game nog dit fiscaal jaar op de markt zal komen, maar dat is bijzonder vaag. Tony Todd, de man die voor de stem van Venom zorgt in de fel geanticipeerde titel, beweert dan weer dat we het spel al in september mogen verwachten.

Een releasedatum hebben we helaas nog niet voor jullie, maar dat Insomniac Games er alles aan doet om een absolute dijk van een game af te leveren, staat buiten kijf. VerhaalregisseurJon Paquette liet tijdens een recente Twitch stream zelfs optekenen dat Spider-Man 2 zowaar de beste game wordt die de studio ooit gemaakt heeft.

Wij kunnen niet wachten… en dat is een understatement.

“Boy, am I excited about Spider-Man 2. There’s obviously not much I can say, but boy, are we really workin’ hard to try and make sure that this is the best game we’ve ever made, and we can’t wait to share it with y’all.”