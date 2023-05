Als het werk van Sir Arthur Conan Doyle op succesvolle wijze de overstap naar het videogame medium kan maken, dan moet het oeuvre van Agatha Christie daar ook voor in aanmerking komen. Dat moet zowat de denkwijze geweest zijn achter de ontwikkeling van Hercule Poirot: The London Case en zal binnenkort zelfs voor een spelversie van Murder on the Orient Express zorgen.

De puzzelgame zou in de herfst van 2023 moeten verschijnen en het bekende verhaal op een trouwe wijze, doch met enkele tweaks (waaronder een gloednieuw personage) aan ons presenteren. Hoe ontwikkelaar Microïds de iconische, maar inmiddels zowat door iedereen gekende plottwist interessant zal houden, is nog even een raadsel. Ons mag je alvast als “geïntrigeerd” omschrijven.