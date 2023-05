De Europese Commissie zou aanvankelijk eind april al uitsluitsel geven over de overname van Activision Blizzard door Microsoft, maar ze bleken wat meer tijd nodig te hebben. De nieuwe deadline werd op 22 mei gezet, maar mogelijk dat we op 15 mei al horen hoe deze commissie er over denkt.

Bronnen van Reuters hebben aangegeven dat de uitspraak op 15 mei verwacht wordt. De verwachting volgens bronnen is ook dat de acquisitie in tegenstelling tot de Britse CMA wel wordt goedgekeurd, wat het een stuk gemakkelijker maakt voor Microsoft om de deal er definitief door te krijgen.

De nuance is echter dat de verwachting bij de CMA ook was dat de deal groen licht zou krijgen, dus zeker is het allerminst. Nog een paar dagen dus en dan weten we wat het is geworden, mits 15 mei klopt uiteraard.