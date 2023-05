The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ligt vanaf vandaag in de winkels en in onze review heb je kunnen lezen dat Nintendo weer een prachtige game heeft afgeleverd. Met het verstrijken van het embargo gisteren zijn veel reviews online gegaan en die zijn het over één ding eens: de game is absoluut de moeite waard.

Zo is het hoogste cijfer dat gegeven wordt aan de game een 10 en het laagste een 6.0. Die 6.0 is ook gelijk de enige uitschieter naar beneden, want de rest is op dit moment een 8.0 of hoger. Dit maakt dat de game een torenhoge gemiddelde score heeft, wat eens te meer aantoont dat Nintendo topwerk levert.

Hieronder een greep uit de cijfers die aan de game zijn gegeven:

AusGamers – 10

PCMag – 10

Gamer – 10

WellPlayed – 10

Atomix – 10

Post Arcade – 10

Nintendo Insider – 10

My Nintendo News – 10

Washington Post – 10

TheGamer – 10

Guardian – 10

SpazioGames – 10

Dexerto – 10

Gameblog.fr – 10

IGN – 10

Areajugones – 10

CGMagazine – 10

Checkpoint Gaming – 10

COGconnected – 10

Comicbook.com – 10

Destructoid – 10

GamesHub – 10

GameSpot – 10

GAMINGbible – 10

God is a Geek – 10

Inverse – 10

Meristation – 10

Multiplayer.it – 10

Nintendo Life – 10

Ninteduo – 10

Player 2 – 10

RPG Site – 10

Stevivor – 10

Telegraph – 10

The Enemy – 10

Vandal – 10

VG247 – 10

VGC – 10

The Games Machine – 9.8

XGN – 9.8

Hobby Consolas – 9.8

Game Informer – 9.8

Power Unlimited – 9.5

Jeuxvideo – 9.5

JeuxActu – 9.5

MGG – 9.5

GameStar – 9.4

GamePro Germany – 9.3

Video Chums – 9.2

LevelUp – 9.0

Forbes – 9.0

PlaySense – 9.0

PC Games – 9.0

Digital Trends – 9.0

TheSixthAxis – 9.0

Wccftech – 9.0

4Players.de – 8.5

IGN Portugal – 8.0

Eurogamer – 8.0

Gfinity – 6.0

Ga jij vandaag ook aan de slag met The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom?