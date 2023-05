Een Twitter-gebruiker met de naam ‘bogorad222’ heeft zich gemeld bij gaming website Insider Gaming met een interessant bericht (en ondersteunend bewijs). Een vriend van bogorad222 claimt namelijk dat Sony een grote triple-A sci-fi shooter zou hebben geannuleerd. Deze persoon werkte tot voor kort voor Final Strike Games, die volgens hem met deze titel bezig was voor Sony.

De game zou al zo’n drie jaar in ontwikkeling zijn geweest en had over ongeveer twee jaar uit moeten komen voor de PlayStation 5 en pc. Final Strike Games verleent voornamelijk ondersteuning aan andere ontwikkelaars en hebben zelf slechts één game op hun naam staan, namelijk Rocket Arena.

Volgens geruchten zal Sony eind deze maand met een nieuwe State of Play komen, maar de game van Final Strike Games hoeven we daarin niet te verwachten. Waarom Sony de game geannuleerd zou hebben is niet bekend.