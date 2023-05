Wie maar wat graag op het titulaire eilandje van Man wil racen, kan dat nu doen. TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 ligt namelijk in de schappen en spelers kunnen aan de slag met het grote parcours dat ontwikkelaar RaceWard Studio heeft neergezet. Of je nu met de Open Roads modus aan de slag gaat of met klassieke modi: het geluid van razende motoren vliegt je aan alle kanten voorbij.

Dat blijkt ook wel uit de launch trailer voor de game die zojuist is verschenen. In de trailer krijg je een duidelijk beeld van het parcours en de vele landschappen van het eiland. Als het geluid van motoren en het gevoel van hoge snelheden gepaard met hoge wind jou een warm gevoel geven, dan is deze launch trailer zeker de moeite waard om even te bekijken.