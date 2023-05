Dit najaar mogen we een nieuwe Call of Duty verwachten, dat heeft Activision inmiddels meermaals aangegeven. Geruchten wezen echter op een premium uitbreiding voor Modern Warfare 2, omdat de uitgever die titel een langer leven wilde geven. Dit is volgens journalist Jason Bloomberg na verloop van tijd uitgelopen op een volwaardige game.

Hoewel we een officiële aankondiging nog altijd moeten afwachten, blijkt volgens bronnen van Insider Gaming dat het hier simpelweg Call of Duty: Modern Warfare 3 betreft. Het gaat dus om een direct vervolg, wat op zich wel logisch is als dit aanvankelijk een premium uitbreiding was.

Dezelfde bronnen geven ook aan dat de game in ontwikkeling is bij Sledgehammer Games en dat diverse andere studio’s een ondersteunende rol spelen. Qua content mogen we een volwaardige game verwachten met een singleplayer campagne, multiplayer, Zombies en een nieuwe Warzone 2.0 map.

Las Almas is een map die nu in de campagne van Modern Warfare 2 zit. Deze map zou omgebouwd worden naar een grootschalige Battle Royale map die bij de start van het eerste seizoen beschikbaar wordt gesteld. Dit zou ergens in december moeten zijn.

Dan wat betreft de Zombies. Dit zou een Outbreak 2.0 zijn, waarbij Activision nog aan het afwegen is of de modus onderdeel moet zijn van de game of dat het free-to-play aangeboden moet worden. En daarmee hebben we de laatste geruchten gehad. Of het klopt is zoals altijd afwachten.