Recent heeft Insomniac Games aangekondigd dat er een speciale Spider-Man 2 comic zou verschijnen die als prequel dient voor de game die later dit jaar moet verschijnen. Deze comic is nu ook online beschikbaar gesteld en als je interesse hebt kun je hier terecht voor de uitgave.

In deze comic komen de bekende gezichten voorbij en is het de aanlooproute voor het verhaal van Marvel’s Spider-Man 2. Ook zien we hier de slechterik The Hood langskomen. De comic is zeker even de moeite waard en kost pakweg een kwartiertje om digitaal doorheen te bladeren.

Het is geheel gratis, dus waarom niet. Toch? Wanneer Marvel’s Spider-Man 2 precies uitkomt is helaas nog niet bekend. De game staat gepland voor dit fiscale jaar en de verwachting is dat we de titel ergens deze herfst mogen verwelkomen.