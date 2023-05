De Nintendo Switch werd in maart 2015 onthuld en ging toen nog onder de naam NX door het leven. De hybride console lag pas twee jaar later daadwerkelijk in de winkels. Zo’n grote tussenpauze zal niet zitten bij de aankondiging en release van de nieuwe Nintendo console.

President Shuntaro Furukawa heeft via een Q&A laten weten dat er een reden was waarom de Switch zo vroeg al werd aangekondigd. Dit kwam omdat Nintendo aankondigde games voor de mobiele markt te gaan maken. Om duidelijk te maken dat dit niet betekende dat het Japanse bedrijf geen consoles meer zou maken, werd de NX alvast aangekondigd maar met beperkte details.

“When we announced our entry into the mobile business at that time, we needed to let people know that Nintendo would be continuing to focus on the dedicated video game platform business as our core business. So, I believe that the timing of the Nintendo Switch announcement was a special case.”