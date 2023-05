F1 22 kreeg op de pc ondersteuning voor virtual reality. Op de PlayStation ontbrak die mogelijkheid, wat wellicht te wijten was aan de capaciteiten van de eerste PlayStation VR headset. Nu is PlayStation VR2 echter op de markt, waardoor virtual reality voor F1 23 op de PlayStation een interessante mogelijkheid is.

Dat zit er echter niet in, want EA heeft in een bericht richting Mixed News aangegeven dat F1 23 geen ondersteuning voor PlayStation VR2 zal bevatten. Op pc is die ondersteuning er wel, dus je bent voor virtual reality op dat platform aangewezen.

Of er op termijn alsnog PlayStation VR2 ondersteuning aan F1 23 toegevoegd zal worden is op dit moment niet bekend.