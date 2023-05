Tijdens The Game Awards 2022 werd Lords of the Fallen opnieuw aan ons voorgesteld en hoewel de titel verwarrend genoeg identiek is aan die van het origineel, betreft het hier een officieel vervolg dat al jaren in ontwikkeling is.

De game heeft tot op heden geen releasedatum gekregen, al gaf uitgever CI Games eerder wel aan dat de titel dit jaar ergens moet verschijnen. Nu weten we echter ook wanneer: (waarschijnlijk) 13 oktober 2023. Dit komt van Alumia_Italia die veranderingen aan de Xbox Store backend volgt.

Via een nieuw bericht op Twitter geeft dit account enkel de genoemde datum aan met een afbeelding van de game. Het is aannemelijk dat ook deze informatie uit de Xbox Store backend komt, maar het valt niet te verifiëren. Zodoende staat 13 oktober ook nog niet in steen, gezien dat ook een place holder kan zijn.

Mocht CI Games met een officiële bevestiging komen, dan lees je het natuurlijk hier.