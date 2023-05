De Nintendo Switch begint aan het einde van z’n levensduur te komen. De hybride console van Nintendo is inmiddels 6 jaar oud en geruchten omtrent een opvolger gaan al lang rond. Sterker nog, analisten verwachten dat Nintendo volgend jaar met nieuwe hardware komt. Dit wordt gesterkt door het recente bericht dat Sharp bezig is met de productie van schermen voor een nieuw gaming apparaat.

Daarnaast heeft Nintendo ook een daling in de verkopen van het platform gezien en ze gaven al aan dat ze verwachten dat het gaat stagneren. Oftewel, de verkoop van de Nintendo Switch is over de piek heen en dat betekent eens te meer dat het tijd wordt voor een nieuw platform.

Hoewel dat afwachten is, zou je ervoor kunnen pleiten dat dit een mooi moment is om de prijs van het huidige platform naar beneden bij te stellen. Nintendo is dat echter niet van plan. In een recent vraaggesprek met investeerders kwam dit naar voren, waarop Shuntaro Furukawa (president) aan heeft gegeven dat de algehele productiekosten hoog blijven.

Daarnaast is er natuurlijk inflatie en wisselkoersen tussen valuta, wat impact heeft omdat Nintendo wereldwijd verscheept. Daarom zit een prijsverlaging er niet op korte termijn in. Hierbij stipt Furukawa tegelijk ook aan dat Nintendo niet van plan is om de prijzen juist te verhogen. Iets wat we wel bij bijvoorbeeld Sony hebben gezien.

“With regard to hardware, prices for certain materials have fallen but overall costs remain high. We must also continue to account for the impact of factors such as inflation and foreign exchange rates. Production was highly impacted during the previous fiscal year (ended March 31, 2023), so we are ensuring our parts procurement occurs far enough in advance to ensure stable production. Even if raw material prices decrease, it will take time for this to be reflected in manufacturing costs. Currently, there are no plans to reduce the price of our hardware during this fiscal year. On the other hand, while we also have no plans to raise prices, the yen continues to be weak, and procurement costs remain high, so we will continue to monitor the situation carefully.”