Hogwarts Legacy verscheen begin dit jaar voor de current-gen systemen en pc. De game is sinds kort echter ook (eindelijk) voor de PlayStation 4 en Xbox One verkrijgbaar, maar het is nog altijd wachten op de Nintendo Switch.

Die versie zou op 25 juli verschijnen, maar uitgever Warner Bros. Games en ontwikkelaar Avalanche Software hebben laten weten dat de game flink opschuift. De nieuwe releasedatum is nu 14 november. De reden hiervoor is dat ze simpelweg meer tijd nodig hebben om de best mogelijke ervaring te realiseren.

“Hogwarts Legacy launches on Nintendo Switch on 11/14/23. We know fans are looking forward to playing on Switch, therefore creating the best possible experience is our top priority. Thank you for your patience.”