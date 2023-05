Het houdt maar niet op met de Tekken 8 trailers: Bandai Namco stelde de voorbije weken al talloze personages aan ons voor met heel wat video’s (met Lili als de meest recente toevoeging) en dat is vandaag niet anders. Ditmaal aan de beurt: Hwoarang.

Hwoarang is geen onbekende van de franchise, hij dook voor het eerst op in Tekken 3 en is sindsdien altijd al van de partij geweest in de daaropvolgende genummerde games. Logisch dus dat hij er opnieuw bij zal zijn in Tekken 8. Wil je zijn moves al even checken, dan raden we je aan om de onderstaande video snel te bekijken.

Tekken 8 is in de maak voor de PS5, Xbox Series X|S en pc, maar een precieze releasedatum is nog niet bekend.