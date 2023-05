Sinds vorige week ligt de nieuwste The Legend of Zelda game in de rekken: Tears of the Kingdom. Het is opnieuw een ware topper geworden die lovende kritieken kreeg van critici en het publiek. De franchise gaat inmiddels al decennialang mee met talloze topgames door de jaren heen… maar naast die games heeft Zelda eigenlijk nog nooit een officiële grootschalige film gekregen. Daar komt misschien ooit verandering in, maar we zullen er wel nog lang op moeten wachten.

In een interview met Polygon sprak producer Eiji Aonuma over de mogelijkheid van een Zelda-film. Die zou momenteel nog niet in de maak zijn, maar hij sluit de mogelijkheid tegelijk niet uit:

“I am interested for sure, but it’s not just me being interested in something that makes things happen, unfortunately!”

Het zal dus even afwachten worden of een dergelijk project goedgekeurd zal worden door de ‘hoge pieten’ bij Nintendo. Miyamoto heeft alleszins al aangegeven dat er, na het succes van de Super Mario Bros. film, waarschijnlijk meer Nintendo films zullen komen, dus Zelda is een grote kanshebber. Als de Zelda-film er überhaupt komt, zal het in ieder geval niet voor direct zijn.