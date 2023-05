Vorig jaar tijdens de Xbox Games Showcase beloofde Microsoft dat alles wat ze lieten zien in de 12 maanden erop zouden lanceren. Een mooie belofte toen, maar nu bijna een jaar later weten we dat die belofte niet is ingelost. Zo is Starfield bijvoorbeeld nog niet uit en ook Hollow Knight: Silksong is nog niet verkrijgbaar.

Het zou Microsoft in die zin goed doen iets voorzichtiger te zijn met beloftes, zeker na het recente Redfall debacle. Met een nieuwe showcase in het vooruitzicht zal Microsoft weer een hoop laten zien en Microsoft zal dit jaar niet langer met een soortgelijke belofte komen.

Dit zegt journalist Jez Corden van Windows Central in de Xbox Two podcast. Hij heeft begrepen dat verschillende games die voorbij zullen komen niet tussen nu en 12 maanden zullen verschijnen. Microsoft zal dus games laten zien die pas voor later gepland staan in plaats van binnen een jaar.