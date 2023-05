Battlefield 2042 was niet helemaal de game die de community had gewild en is uiteindelijk uitgedraaid op een teleurstelling. Ook omdat de game bij de release niet van de best mogelijke kwaliteit was. Sinds de release heeft de ontwikkelaar de game flink aangepast, verder uitgebreid en geoptimaliseerd, maar de reputatie van de reeks heeft wat schade opgelopen.

Uitgever EA heeft niet lang daarna het management van de franchise aangepast en onder andere Respawn Entertainment oprichter Vince Zampella aan het hoofd gezet om de reeks naar rustigere wateren te sturen. Tijdens het bekendmaken van de laatste financiële cijfers heeft CEO Andrew Wilson aangegeven dat ze buitengewoon veel vertrouwen in het nieuwe managementteam hebben.

Op dit moment heeft EA geen aankondigingen rondom de franchise, maar de uitgever stelt wel dat Battlefield een belangrijk deel uitmaakt van de toekomst van de uitgever. Ook zegt Wilson dat de reeks in de toekomst op een compleet nieuwe manier zal terugkeren.