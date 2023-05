Forza Horizon 5 verscheen eind 2021 en was direct een groot succes. De game kreeg uitstekende cijfers en ook het aantal spelers nam erg snel toe, mede te danken aan de beschikbaarheid via Xbox Game Pass. In de loop der tijd heeft de titel verschillende mijlpalen bereikt qua spelersaantallen en inmiddels is de game de 30 miljoen spelers voorbij.

Via de leaderboards is te zien hoeveel mensen de racegame gespeeld hebben en het aantal is de 30 miljoen gepasseerd. Het gaat hier wel om het totale aantal spelers en niet de actieve spelers op dit moment, maar desalniettemin is dat aantal buitengewoon goed. Dit bewijst ook dat Xbox Game Pass een erg goed middel is om veel spelers te bereiken, al is niet bekend hoeveel keer de game daadwerkelijk verkocht is.

De nieuwe piek heeft wellicht te maken met de release van de Rally Adventure uitbreiding, die onlangs beschikbaar werd gesteld voor de game. Deze uitbreiding introduceerde nieuwe banen, voertuigen, modi en nog veel meer. Heb jij Forza Horizon 5 al eens geprobeerd?