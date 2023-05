Rainbow Six Siege is inmiddels een shooter die aardig op leeftijd is, maar gezien de game nog altijd ontzettend veel gespeeld wordt blijft er nieuwe content uitkomen. Zo heeft Ubisoft nu aangekondigd dat het nieuwe seizoen op 30 mei van start zal gaan.

Dit seizoen heet ‘Operation Dread Factor’ en komt met een nieuwe Operator: Fenrir. Daarnaast krijgt de Consulate map een rework en er worden verschillende verbeteringen aangebracht. Om dit alles goed te laten zien zijn er video’s uitgebracht, waarmee je in vogelvlucht langs alle belangrijke punten meegenomen wordt.

Fenrir

Operation Dread Factor