Mortal Kombat-fans zitten met smart te wachten op de aankomende aankondiging van het nieuwste deel in hun favoriete serie. Ook al is deze game nog niet officieel onthuld, er zijn wellicht al twee extra personages bekend die na de lancering zullen worden aangeboden. Nu is er ook een mogelijke derde aan toegevoegd.

Journalist Jez Corden was de man die al eerder liet weten dat Peacemaker en Homelander waarschijnlijk als DLC-personages aan de nieuwe Mortal Kombat worden toegevoegd. Corden heeft nu in een aflevering van Xbox Backlash gezegd dat het mogelijk is dat Conan the Barbarian ook na de lancering van de game beschikbaar wordt gesteld.

De journalist kon alleen niet vertellen of het dan om de Arnold Schwarzenegger-versie gaat of de versie uit de stripboeken. Ook is het natuurlijk afwachten of het klopt, maar laten we eerst de officiële aankondiging van de game nog maar even aankijken.