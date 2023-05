Amazon Games heeft aangekondigd dat er gewerkt wordt aan een nieuwe MMO in het The Lord of the Rings universum. Deze game wordt gemaakt door Amazon Games Orange County en zal naar consoles en pc komen. Deze ontwikkelaar zit ook achter New World, wat een populaire game in het genre is. Dus de ervaring is er in ieder geval.

De ontwikkeling verkeert nog in een vroege fase, dus het zal nog wel even duren vooraleer de game zich laat zien, laat staan uitkomt. Volgens Christoph Hartmann, de vice president van Amazon Games, zal deze MMO een frisse draai geven aan de franchise, waarbij de game zich afspeelt in de bekende versie van Midden-Aarde, waarin de verhalen van de filmtrilogie en The Hobbit terugkomen.