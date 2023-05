Gisteren werd bekend dat de EU de overname van Activision Blizzard door Microsoft heeft goedgekeurd. Daarmee is er voor Microsoft een groot struikelblok minder en kan de focus gelegd worden op de Britse CMA en de Amerikaanse FTC, die de overname op dit moment niet zien zitten.

In navolging van de goedkeuring door de EU heeft de CMA nu gereageerd. Zij stellen hun mening na de Europese uitspraak niet bij, zo blijkt uit een verklaring. Zij zeggen bij hun beslissing te blijven omdat Microsoft in hun ogen na de deal té veel controle zou kunnen krijgen op de cloud gaming markt.

“The UK,US and European competition authorities are unanimous that this merger would harm competition in cloud gaming, the CMA concluded that cloud gaming needs to continue as a free, competitive market to drive innovation and choice in this rapidly evolving sector.

Microsoft’s proposals, accepted by the European Commission today, would allow Microsoft to set the terms and conditions for this market for the next ten years. They would replace a free, open and competitive market with one subject to ongoing regulation of the games Microsoft sells, the platforms to which it sells them, and the conditions of sale.

This is one of the reasons the CMA’s independent panel group rejected Microsoft’s proposals and prevented this deal. While we recognise and respect that the European Commission is entitled to take a different view, the CMA stands by its decision.”