Als je een Nintendo Switch Online abonnement hebt, dan kan je onder andere PAC-MAN 99 spelen. Niet voor al te lange tijd meer, want later dit jaar zal het online spel niet meer worden aangeboden in de eShop.

PAC-MAN 99 is een Battle Royale-variant op de bekende PAC-MAN formule. Zoals de naam al doet vermoeden speel je tegen 98 andere gamers en degene die het langst in leven blijft, wint. Op 8 oktober zal deze titel offline worden gehaald.

Heb je het uitbreidingspakket voor PAC-MAN 99 gekocht, die offline modi met zich meebracht? Dan kan je die na 8 oktober gewoon blijven spelen. De gehele planning ziet er als volgt uit: