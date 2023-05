Recent dook er een gerucht op dat Lords of the Fallen op 13 oktober zou verschijnen, wat was gelekt via de Xbox Marketplace backend. Dit blijkt te kloppen, want ontwikkelaar Hexworks en uitgever CI Games hebben vandaag de releasedatum officieel aangekondigd: 13 oktober 2023.

Samen met deze aankondiging hebben ze ook een gloednieuwe trailer uitgebracht en die kan je hieronder bekijken. Deze trailer laat voor het eerst in-game actie zien, waarmee je een goed beeld krijgt van wat je mag verwachten van deze actie-avonturen game, die in het Soulsborne genre thuishoort.

Bij de release zullen drie verschillende edities verschijnen, waarvan je onder de trailer een overzicht kunt vinden betreffende de inhoud van de pakketten.