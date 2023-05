Tijdens de vorige generatie consoles kwamen Sony en Microsoft met verbeterde hardware in de vorm van de Xbox One X en de PlayStation 4 Pro. Beide platformen waren commercieel een succes en ook voor ontwikkelaars was dit een fijne upgrade om games nog beter te laten draaien, al moesten ze wel rekening houden met de oorspronkelijke systemen.

Het is niet gek om in deze tijd dat met de huidige generatie consoles opnieuw te doen. Hoewel er officieel niets is aangekondigd door Microsoft en Sony, gaan er wel geruchten over een PlayStation 5 Pro. Take-Two Interactive CEO Strauss Zelnick doet nu ook een duit in het zakje en stelt dat hij een mid-cycle upgrade verwacht.

Dit heeft de topman van de uitgever bij de recente aandeelhoudersvergadering aangegeven. Zo werd hem gevraagd of hij een nieuwe iteratie van hardware verwacht en of dat bij de vorige generatie veel effect had op de zaken van Take-Two, waarop hij het volgende aangaf:

“We probably will, and they did not affect the business very much.”

Als er een PlayStation 5 Pro komt, dan zou die volgens de laatste geruchten eind 2024 moeten verschijnen. Geruchten omtrent een upgrade van de Xbox Series X (én S) zijn er op het moment niet, dus het is volstrekt onduidelijk of Microsoft het überhaupt overweegt.