Review | LEGO 2K Drive – In de afgelopen jaren heeft LEGO een ware opleving gezien. Steeds vaker komt het Deense bedrijf met LEGO gebaseerd op licenties, er komen films uit en in games zijn de bouwsteentjes ook mateloos populair. In het verleden had Traveller’s Tales een unieke positie doordat zij als enige LEGO-games uitbrachten, met succes. Vandaag de dag zijn er veel meer ontwikkelaars bezig met deze licentie en zo heeft ook 2K Games een samenwerking gesloten voor meerdere titels. De eerste game die nu is verschenen, is een racegame met de titel LEGO 2K Drive. We hebben de afgelopen weken veel kunnen racen en gaan je nu vertellen of de game de moeite waard is.

Racen maar

LEGO 2K Drive is een game die verschillende onderdelen samenvoegt tot één mooi geheel. Party racen, open wereld racen en minigames. LEGO 2K Drive is wat dat betreft van alle markten thuis en dat zorgt voor ontzettend veel speelplezier. Zo word je in eerste instantie geïntroduceerd tot een vrij kleine omgeving waar je de basis gameplay elementen leert kennen. Hier maak je ook kennis met de structuur van de game, die op een open wereld is gebaseerd. Zo kun je vrij rondrijden en de wereld verkennen. Her en der kom je zijmissies tegen, die variëren van binnen een bepaalde tijd een parcour afleggen tot het springen over gebouwen via een bepaalde route, het verzamelen van objecten en meer.

Het zijn allemaal vrij simplistische minigames, waarvoor je altijd je voertuig gebruikt en dat zul je in de latere werelden ook terugzien. Na een uurtje stoeien in de beginwereld zul je naar de volgende wereld kunnen die vier keer zo groot is en waar automatisch ook veel meer zijmissies te vinden zijn. De meeste heb je ook met een minuutje klaar en terwijl je rondrijdt om de wereld te verkennen, kom je om de haverklap nieuwe tegen. Dit wordt aangevuld met zo hier en daar specifieke opdrachten, zoals alien robots kapot rijden die een boer bedreigen tot het verzamelen van golfballen en ze putten. Het is een mengelmoes van allerlei willekeurige activiteiten, maar dat zorgt voor de variatie en het vermaak.

Je bent altijd onderweg en hoewel het gros van de zijmissies bestaat uit racen, kan het ook voorkomen dat je bijvoorbeeld met een maaier het onkruid moet verwijderen. Of wat te denken van een achtervolging met een politieauto die raketten afvuurt op een ontsnappende crimineel. De boodschap is wel duidelijk: er is genoeg te doen in LEGO 2K Drive. Daar komt nog bij dat de werelden bezaaid zijn met collectables, wat je power-ups oplevert, maar ook centen. Die centen – ook te verdienen via de vele activiteiten – kan je vervolgens weer spenderen in de shop voor nieuwe onderdelen, dus het loont de wereld te verkennen.

Party racen

Eerder spraken we al over party racen. Daarmee bedoelen we dat de game als het op het échte racen aankomt een structuur hanteert zoals je dat in bijvoorbeeld Mario Kart ziet. LEGO 2K Drive is namelijk ook voorzien van een campagne, waarbij je van locatie naar locatie gaat in de werelden om daar races te winnen. Dit met als uiteindelijke doel om kampioen te worden op de belangrijkste en meest prestigieuze baan van Steenland, de wereld waarin het zich allemaal afspeelt. De races in deze opzet zijn voor een groot deel op circuits, maar soms zit er ook een A naar B race bij. Tijdens al deze races is het zaak om je tegenstanders te bestoken met de power-ups die je onderweg tegenkomt om zo de overwinning te pakken.

Het is het bekende concept van een party racer en het is mogelijk om deze races ook buiten de campagne om te spelen. Dit kan online, waardoor de game in principe een lange levensduur kent. Zeker als 2K op termijn nieuwe banen en voertuigen toevoegt. Wat daar nog bijkomt is dat er geen opsplitsing is van single- en multiplayer. Het is namelijk prima mogelijk om met vrienden in de gewone wereld te spelen, waardoor je veel plezier kunt hebben. We kunnen ons goed voorstellen dat het voor de wat jongere gamers ontzettend leuk is om lekker herrie te schoppen met een clubje racers, die bovendien allemaal met hun eigen ontworpen voertuigen in de wereld rondrazen.

Bouw je eigen auto

LEGO 2K Drive kent vier werelden om in los te gaan, wat op zichzelf genoeg content is om je een lange tijd mee te vermaken. Hoewel het ‘verhaal’ pakweg een uurtje of 10 kost om te voltooien, kan je je nog rustig een uur of 30 vermaken met de zij-missies, collectables en de multiplayer. Als het al niet meer is. Gezien het een LEGO-game betreft, kan het natuurlijk niet aan een optie ontbreken om zelf content te maken. Wat dat betreft is de game voorzien van een uitgebreide garage, waar je vanaf scratch je eigen voertuig op kunt bouwen. Nu is de game standaard al voorzien van allerlei maffe creaties, maar als dat niet genoeg is kun je bestaande auto’s ombouwen.

Liever zelf een maffe vierwieler optuigen? Je krijgt alle middelen aangereikt en als je genoeg in-game credits hebt verzameld, kun je het aanbod onderdelen via de in-game shop verder uitbreiden. Nog leuker is dat je jouw creatie ook online kunt delen en die van anderen kunt downloaden. Hierdoor ontstaan er op termijn oneindig veel leuke voertuigen om mee te spelen. En dit varieert van gewone auto’s tot dragsters en van quads tot sportwagens. Je kan werkelijk alle kanten op. En om het nog wat gevarieerder te maken, beperkt LEGO 2K Drive zich niet alleen tot racen op het land. Je kunt namelijk ook varen en via jetpacks zelfs vliegen – al moet je die laatste wel onderweg oppikken als je rondrijdt. Genoeg afwisseling dus.

Heerlijk vermaak

Wat LEGO 2K Drive erg goed doet is je een game presenteren zonder enige vorm van urgentie. Je kan alles op je eigen tempo doen en hoewel er af en toe wat momenten zijn waarop je specifieke dingen moet doen om verder te komen in de campagne, ben je geheel vrij in het tempo waarop. Liever de hele wereld verkennen en alle collectables verzamelen voordat je verder gaat naar de volgende wereld? Dat kan. Liever eerst de campagne doen, dan is dat ook prima. Het aantal ‘verplichte’ stappen gedurende het verhaal is op één hand te tellen, waardoor de game ontzettend toegankelijk is. Dit met het oog op een jonge doelgroep, die hier ontzettend veel lol uit kan halen. Maar ook voor volwassenen is het een meer dan prima racer.

Het enige wat de game en dan met name het racen een beetje in de weg kan zitten zijn de creaties van voertuigen. Je krijgt veel vrijheid en je kunt daardoor best veel kanten op met je vierwieler. Het gevolg kan echter zijn dat je voertuigen in races aantreft die beeldvullend zijn. Best onhandig, want hierdoor komt het voor dat je soms simpelweg niets ziet en daardoor een fout maakt. Niet helemaal eerlijk dus. Daarbij kan de game ook wat makkelijk zijn voor doorgewinterde gamers. Zo hebben we nauwelijks een race in de campagne opnieuw moeten doen, omdat we vrijwel alles bij onze eerste poging wonnen. Begrijpelijke keuze voor jonge spelers, maar voor wat meer ervaren racers hadden moeilijkheidsgraden niet misstaan – het is nu eigenlijk te simpel en dat is een beetje zonde.

Kleurrijke presentatie

Waar LEGO 2K Drive ook goed mee voor de dag komt is de algehele presentatie. Het is overzichtelijk, duidelijk en toegankelijk. Je weet altijd wat je moet doen en de vele personages in de wereld zijn best geinig, waar je een praatje mee kunt maken. Bovendien zijn de tussenfilmpjes lollig, zoals je van de LEGO-games gewend bent. Daarbij krijg je een ontzettend kleurrijke wereld voorgeschoteld in een strakke 4K presentatie die je laat genieten van het vele moois dat het spel te bieden heeft. Tel hier een snaarstrakke framerate van 60fps bij op en je hebt een uitstekende ervaring qua de gameplay. De voice-acting is bovendien prima en de typische LEGO-geluidjes bij het slopen van objecten maken de audiovisuele ervaring compleet.

Gespeeld op: PlayStation 5.

Ook beschikbaar op: PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.