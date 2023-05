We zijn al geruime tijd op de hoogte van het feit dat er aan BioShock 4 wordt gewerkt, van enige informatie of beelden zijn we echter nog (steeds) niet voorzien. Dit schijnt niet zonder reden zo te zijn. Volgens Oops Leaks zit BioShock 4 namelijk in ‘development hell’.

De game zou qua ontwikkeling onder andere al vier keer opnieuw zijn opgestart, omdat het verhaal niet goed genoeg was. De laatste reboot was vorig jaar zomer. Er zouden bij Cloud Chamber ook veel wisselingen hebben plaatsgevonden qua personeel en het team wat nu aan de game werkt, zou veelal bestaan uit mensen met weinig ervaring.

De uitgever wil ondanks de vele tegenslagen dat de game wel gewoon in het fiscale jaar 2025 uitkomt. BioShock 4 moet ook dit jaar officieel worden onthuld, alleen is nu de vraag of de game dan in rustiger vaarwater zit. Als er dit jaar geen aankondiging wordt gedaan, is de kans groot dat het spel niet in 2025 uitkomt, schrijft Oops Leaks.