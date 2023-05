The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom is een meesterwerk. De game biedt ontzettend veel speelplezier, creativiteit en entertainment. Met andere woorden: als je een Nintendo Switch hebt is de game domweg een must-have.

Hoewel de game op zichzelf ontzettend goed is, heeft Nintendo toch nog wat oneffenheden geconstateerd. Daarom hebben ze update 1.1.1 uitgebracht, die je nu kan downloaden. Lang zijn de patch notes niet, want het gaat om een paar kleine zaken.

Althans, de meeste fixes richten zich op wat kleine issues. Er is echter wel een wat groter probleem opgelost. Het kan namelijk voorkomen dat een bepaalde quest niet voltooid kon worden door een bug, die de progressie belemmerde. Dat is nu dus verleden tijd.