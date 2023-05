Sony brengt sinds een paar jaar exclusieve PlayStation games na verloop van tijd ook uit op de pc. Inmiddels zijn er best wel wat games beschikbaar en Sony is niet van plan om daarmee te stoppen. Dit heeft Jim Ryan in een interview met Famitsu aangegeven.

Hier stelt hij dat Sony actief PlayStation games naar de pc zal brengen, maar dit wel altijd na de release op de PlayStation 5 (en eventueel 4). Op de opmerking dat PlayStation gamers graag exclusieve games willen hebben zegt Ryan dat ze daarom die aanpak hanteren.

Zo geeft hij aan dat de games van PlayStation studio’s altijd als eerste voor de PlayStation platformen zullen verschijnen. Daarbij zorgt Sony voor een spreiding in de pc-releases, wat gepaard gaat met een goede timing.

Sony heeft op basis van feedback ge├»nterpreteerd dat veel PlayStation gamers positief staan tegenover een tijdverschil van twee tot drie jaar na de release op de PlayStation. Wat vrij lang eigenlijk nog is, maar als dat is waar iedereen gelukkig mee is… waarom niet.

“We fully understand the importance of dedicated PS5 titles. As I mentioned earlier, PlayStation Studios’ main task is to ensure that people enjoy their gaming experience on the latest PS, so we are trying to increase the number of PS5-exclusive titles and stagger the timing of PC releases.

We frequently have the opportunity to hear the opinions of game fans, and when we ask them about the time lag, many of them take a favourable view of selling the PC version two or three years after the release of the PS version.”