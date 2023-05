Mortal Kombat 1 werd afgelopen week officieel aangekondigd, maar nog voor die aankondiging lekte al dat er verschillende gastpersonages naar de game zullen komen. Via Amazon Italië zijn de eerste details daarvan nu gelekt, wat het meer geloofwaardig maakt.

Zo zal er een Kombat Pack 1 uitkomen en die bevat zes speelbare personages en ook vijf Kameo personages, die we hieronder op een rijtje hebben gezet.

Speelbare personages

Quan Chi

Omni Man

Ermac

Peacemaker

Takeda

Homelander

Kameo personages

Tremor

Johnny Cage

Khameleon

Mavado

Ferra

Jean-Claude Van Damme Character Skin

Het is nog niet officieel bevestigd, dus neem het met een korreltje zout. Desalniettemin zijn dit soort lekken doorgaans vrij betrouwbaar, omdat het domweg te vroeg online is gezet. Zodra we officieel horen of het klopt, laten we het weten.