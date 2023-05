Dragon Ball Xenoverse 2 wordt dit jaar zeven jaar oud en heeft de voorbije jaren een enorm actieve ondersteuning gekregen in de vorm van talloze DLC. Toch lijkt het erop dat de ondersteuning binnenkort (dan eindelijk) aan zijn eind zal komen, want er doen geruchten de ronde dat Bandai Namco momenteel hun pijlen heeft gericht op een officieel vervolg.

YouTuber Burcol maakte onderstaande video waarin hij het heeft over een e-mail van Bandai Namco zelf. De mail vraagt naar feedback van de spelers en benadrukt waarom de ontwikkelaar deze feedback nodig heeft: men wil namelijk zoveel mogelijk inspraak krijgen van de community zodat het ’toekomstige Xenoverse 3′ hierdoor beter zou worden.

“As the developers of the game, your understanding of the player community’s desires is crucial. Your efforts to engage with your viewers and gauge their interest in new transformations demonstrate a proactive approach to incorporating fan feedback. Considering the popularity of these forms among your viewers, it would be great to explore the possibility of incorporating them into future updates or the upcoming Dragon Ball Xenoverse 3.”