Microsoft probeert al een tijdje Activision Blizzard over te nemen en heeft daar ook een deal voor weten te sluiten, maar stuit nu op externe partijen die proberen te voorkomen dat de transactie effectief plaatsvindt. De EU is inmiddels akkoord gegaan, maar zowel het Verenigd Koninkrijk als de Verenigde Staten liggen (voorlopig nog) dwars.

Nu heeft ook China zijn duit in het zakje gegaan. En wie dacht dat dit land zou proberen een stok in de wielen van Microsoft te steken, komt bedrogen uit: China heeft volgens de financiële analisten van Seeking Alpha de overname van Activision Blizzard goedgekeurd.

Daarmee kan Microsoft nog een mededingingsautoriteit van het lijstje afstrepen en steeds meer de focus leggen op het overtuigen van de twee autoriteiten die nog moeilijk doen over de overname. Zolang die niet akkoord gaan, is de overname zeker niet van de baan, maar het bemoeilijkt de mogelijkheden per land wel meer.