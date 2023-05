De eerstvolgende game in de Assassin’s Creed franchise is Assassin’s Creed: Mirage die volgens geruchten in oktober zal verschijnen. Voor officiële details zullen we Ubisoft Forward op 12 juni moeten afwachten, wanneer de game ongetwijfeld een moment van aandacht krijgt.

In de tussentijd lekken er echter details, zoals met elk deel gaat, zo ook nu. Volgens een nieuwe video van de bekende Franse YouTuber j0nathan heeft hij veel details gekregen en hoewel je hier een lading zout bij moet nemen, klinkt het allemaal erg interessant.

Insider Gaming schrijft er ook over, maar Henderson heeft de details (nog) niet kunnen bevestigen bij zijn bronnen. Het is dus een wat dubieuze oorsprong en daarom is die kilo zout belangrijk. Hoe dan ook, de details op een rijtje:

De map van Mirage is van vergelijkbare omvang als de map in Unity en Syndicate.

Je krijgt aanvankelijk een klein gedeelte als opening, waarna je later toegang tot de totale map krijgt.

Dit beginstuk zou bij de woonplaats van Basim zijn, waar hij een overval pleegt die fout gaat.

Vanwege de mislukte overval moet hij naar Bagdad reizen, waar het grote gedeelte van de game zich afspeelt.

Gaandeweg zul je een reeks van doelen voor je kiezen krijgen die je moet uitschakelen. Elk van deze doelen heeft de controle over een gedeelte van de stad.

De doelen die je moet uitschakelen vormen de kern van het verhaal; je moet info verzamelen, ze opjagen en de stadsgedeeltes vrijmaken van hun aanwezigheid (wellicht met handlangers).

De speelduur van de game is ongeveer 15 uur.

Het parkouren zou aanvoelen als in Assassin’s Creed: Origins, maar dan beter.

Er zijn nauwelijks tot geen referenties aan het heden.

Facties keren terug in de game en spelers kunnen die inhuren voor allerlei doeleinden.

Basim is niet heel erg sterk, waardoor hij erg van stealth afhankelijk is.

Naarmate hij meer doet, zal hij beruchter worden en doordat zijn reputatie toeneemt wordt het moelijker, maar tegelijkertijd zal hij ook meer middelen en vaardigheden vrijspelen.

Klinkt allemaal erg plausibel, niet? Hopelijk horen we volgende maand meer en krijgen we de bevestiging dat de game op 12 oktober uitkomt, gezien dat is wat de geruchten momenteel aangeven.