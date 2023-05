Ergens later dit jaar zal Marvel’s Spider-Man 2 uitkomen en met protagonisten Peter Parker en Miles Morales heeft de game in principe genoeg in huis om een coöperatieve ervaring voor te schotelen. Toch is dat niet het geval, want na een ogenschijnlijke tease van Miles Morales stemacteur Nadji Jeter, heeft Insomniac Games duidelijkheid geschept.

Via Twitter werd de vraag weer opgeworpen of Spider-Man 2 een coöp game zal zijn, maar dat is niet het geval. Insomniac Games is kort maar krachtig en zegt dat het een epische singleplayer ervaring is. Daarmee is het duidelijk, er zitten vooralsnog geen multiplayer features in de game. Dit sluit het wisselen tussen twee Spider-Mans echter niet uit.

“It is an epic single-player adventure,”

Naar verwachting gaan we er morgenavond tijdens de PlayStation Showcase meer van zien.