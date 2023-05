Ubisoft heeft verschillende games in de pijplijn zitten die dit fiscale jaar uit moeten komen, zoals de nieuwe The Crew, Assassin’s Creed: Mirage en Avatar: Frontiers of Pandora. Ook werkt de Franse uitgever aan een nieuwe Star Wars-game, maar daar is nog weinig over bekend.

Volgens twee bronnen van Kotaku laat deze game niet al te lang meer op zich wachten. Zo zou deze titel ook dit fiscale jaar moeten uitkomen, maar hierbij wordt wel aangegeven dat die release window mogelijk iets te ambitieus is. Het zou daarom goed kunnen dat de game doorschuift naar fiscaal jaar 2025, wat betekent dat de titel pas na 1 april 2024 uitkomt.

Het kan goed zijn dat deze game de ‘grote onaangekondigde game‘ is waarover tijdens de laatste bekendmaking van de financiële cijfers al gesproken werd. Hoewel we weten dat de uitgever aan een Star Wars-game werkt, wat eerder al bevestigd werd, is de game nog niet getoond. Wellicht tijdens Ubisoft Forward volgende maand.